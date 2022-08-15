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Düzce’de 4 düzensiz göçmen yakalandı
Düzce’de 4 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
DÜZCE 15.08.2022, 12:19
Düzce’de 4 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden kalkan bir otobüs içinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Akçakoca Otogarı’na giren otobüste arama yapan ekipler, yabancı uyruklu C.A., G.S., S.A. ve M.M. isimli şahısların ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığını ve pasaportlarının olmadığını tespit etti. Yakalanan şahıslara 6 bin 464 TL idari para cezası uygulanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.