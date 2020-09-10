Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı
ÇOCUK PARASI OLARAK DA BİLİNEN DOĞUM YARDIM PARASI YENİ DOĞUM YAPMIŞ ANNELERE MADDİ DESTEK KAPSAMINDA ÖDEME YAPILIYOR. DÜZCE'DE DE AĞUSTOS AYI İÇERİSİNDE 454 ANNEYE MADDİ DESTEK ÖDEMESİ YAPILDI
DÜZCE (İHA) – Çocuk parası olarak da bilinen doğum yardım parası yeni doğum yapmış annelere maddi destek kapsamında ödeme yapılıyor. Düzce’de de Ağustos ayı içerisinde 454 anneye maddi destek ödemesi yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2015 tarihinde başlatılan doğum yardımları doğan veya doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus anneye ödeme yapılıyor. Doğum yardımı anne ve babanın her ikisinin de sağ ve Türk vatandaşı olması halinde anneye yapılıyor. Anne doğumda vefat ederse, ödeme bu sefer Türk Vatandaşı olan baba üzerinden gerçekleştiriliyor. Düzce’de Ağustos ayı içerisinde 454 doğum yapan anneye maddi destek sağlandı. Buna göre doğum yapan annelere toplam 193 bin 900 lira ödeme sağlandı. Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım yaptığı açıklamada, “Doğum yapan annelerimize Mayıs 2015’den beri bakanlığımız nezdinde maddi destek sağlamasını yapıyoruz. Aralık ayı içerisinde 454 anneye yaklaşık 194 bin TL’lik bir ödeme gerçekleştirdik. 2020 yılı içerisinde de gerekli şartları yerine getiren annelerimize ödemelerimiz devam edecek” dedi.
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