DÜZCE (İHA) – Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi kapsamında Düzce’de 34 ana sınıfı açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel eğitim de 10 bin okul projesi kapsamında Düzce’de 34 ana sınıfı açıldı. Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ilde yeni açılan ana sınıflarını ziyaret etti. Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu ve Öztermiyeci Ortaokulu bünyesinde açılan ana sınıflarını ziyaret edilerek, yüz yüze eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyen Kırbaç, okul yöneticilerinden ve sınıf öğretmenlerinden devam eden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.