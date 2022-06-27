Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “20 bin öğretmen atamasına dair süreç önümüzdeki hafta Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılacaktır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz’da zamlı haliyle ödenecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işverenler ile görüşerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik."
Düzce’de 308 personel ve 110 araç nöbette
DÜZCE (İHA) – Düzce’de meydana gelmesi beklenen aşırı yağışlar dolayısıyla 308 personel ile 110 araç görev için hazır bekletiliyor.
DÜZCE 27.06.2022, 14:37
DÜZCE (İHA) – Düzce’de meydana gelmesi beklenen aşırı yağışlar dolayısıyla 308 personel ile 110 araç görev için hazır bekletiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince Batı Karadeniz bölgesinde beklenen aşırı yağışlara karşılık olarak aralarında Düzce dahil birçok şehirde çeşitli tedbirler alındı. Düzce’de de kriz masası kuruldu. İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerince kurulan kriz masasında yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 308 personel ile 110 araç görev yapacak. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına da dere yataklarında 7 konutta toplamda 34 kişi bulundukları yerlerden tahliye edildi.