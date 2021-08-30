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Düzce’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Düzce’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlamaları Anıtpark meydanında gerçekleştirildi.

DÜZCE 30.08.2021, 14:27
Düzce’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Düzce’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlamaları Anıtpark meydanında gerçekleştirildi.

Kutlamalar, Anıtpark meydanında Atatürk anıtına çelenklerin konulmasıyla başladı. Daha sonra Vali Cevdet Atay ve protokol üyeleri, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Kent meydanında devam eden kutlamalar ise İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşu ile başladı. Ardından Vali Atay, tören birliklerinin, öğrencilerin, vatandaşların ve protokol üyelerinin bayramını kutladı. Ardından günün anlam ve önemini anlatan şiirleri öğrenciler okudu. Tören, asker, polisler ve sporcuların geçişi ile tamamlandı.

Tören birliklerinin geçişini dikkatle izleyen vatandaşlar ise alkışlarla asker ve polislere destek verdi.

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