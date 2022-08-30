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Düzce’de 30 Ağustos resepsiyonu yapıldı
DÜZCE(İHA) –30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü, Düzce Valiliği’nin düzenlediği resepsiyon ile kutlandı.
DÜZCE 30.08.2022, 15:06
DÜZCE(İHA) –30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü, Düzce Valiliği’nin düzenlediği resepsiyon ile kutlandı.
Düzce Valiliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi’nde yapıldı. İl protokolü, şehit yakınları, gaziler, sevgi evlerinde kalan çocuklar ve huzurevi sakinlerinin katıldığı programda Vali Atay, misafirleriyle yakından ilgilendi.
Düzce Belediyesi Mehter Takımının konseri ile başlayan program kokteyl ile son buldu.
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