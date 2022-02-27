Düzce’de 3 firmaya yatırım teşvik belgesi verildi

DÜZCE (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, sanayicilere verilen yatırım teşvik belgesi kapsamında Düzce’de 3 firma belge almaya hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ülke genelinde yatırım teşvik çalışmalarına başladı. Düzce’de teşvik kapsamına giren firmalar da belli oldu. Buna göre, 3 firma yatırım teşvik belgesi almaya hak kazanırken, 90 milyon 962 bin 364 lira yatırım yapılması planlıyor.

Bu firmalarda ise öngörülen istihdam sayısı ise 45 olması bekleniyor.