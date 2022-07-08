Düzce’de 3 bin haneye elektrik desteği verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, temmuz ayı itibariyle ilde 3 bin 105 haneye elektrik tüketimi adı altında 483 bin 435 lira destek sağladı.

Düzce’de elektrik tüketim desteği ödemeleri çerçevesinde temmuz destekleri ilgili hanelerin hesaplarına yatırıldı. 2022 temmuz ayı itibari ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan düzenli merkezi yardım alan 3 bin 105 haneye elektrik tüketim desteği olarak toplam 483 bin 435 lira 67 kuruş destek sağlandı. Hak sahipleri indirimli olarak elektrik faturalarının ödemelerini gerçekleştirebilecek. Elektrik tüketim desteğinden düzenli sosyal yardım programlarından veya engelli, yaşlı aylığından faydalanan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararlanabiliyor. İhtiyaç sahibi hanelerin elektrik tüketim belirlenen kw/saat limitine kadarı karşılanıyor. Herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın ödemeler hak sahipleri adına, ilgili kurumlar tarafından yapılabiliyor.