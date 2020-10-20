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Düzce’de 3 bant bilardo eğitimleri başladı
DÜZCE GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE 3 BANT BİLARDO EĞİTİMLERİ BAŞLADI.
DÜZCE 20.10.2020, 13:24
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DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 3 Bant Bilardo eğitimleri başladı.
Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü çocuklar ve gençlerin spor yapması için çalışmalarına hız veriyor. Korona virüs tedbirlerini üst seviyede tutarak çocukların ve gençlerin spor yapması için salonlarını açtı. Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik merkezinde antrenör Emrullah Başeğmez önderliğinde 3 Bant Bilardo eğitimi başladı.
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