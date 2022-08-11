Düzce’de 25 okulda güçlendirme yapılıyor

Düzce’de yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde il genelinde 25 ilk ve orta dereceli okulda güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Öğrencilerin daha güvenilir ve daha rahat ortamlarda eğitim görmesi için il genelinde yürütülen güçlendirme çalışmaları 25 okulda devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan güçlendirme çalışmalarına İl Özel İdaresi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik destek sağlanıyor. Koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar, 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında okullarda öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için titizlikle devam ediyor.

Çalışmaları inceleyen Vali Cevdet Atay; “Geleceğimiz olan çocuklarımızın yeni eğitim öğretim yılında, daha nitelikli daha sağlıklı ortamda eğitim alabilmeleri için eğitim yatırımlarına ara vermeden devam ediyoruz. Yeni eğitim öğretim yılına tüm okullarımızın hazır olması ve devam eden okul güçlendirme çalışmalarında herhangi bir aksaklığa mahal vermeden paydaş kurumların çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütmesi konusunda da ayrıca talimatımı da verdim” dedi.