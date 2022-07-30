Düzce’de 2022 yılında 222 proje hasırlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 2022 yılının üçüncü çeyreğinde 8 milyar 605 milyon 329 bin 939 TL değerinde 222 proje hazırlandı. Yatırımcı kuruluşların 165, Belediyelerin ise 57 projesi olduğu öğrenildi.

Yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifi ile değerlendirildiği, sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü İl Koordinasyon Kurulu 2022 yılı 3. toplantısı Vali Cevdet Atay başkanlığında yapıldı. Toplantıda Düzce’nin yatırım olanakları ele alındı.

Yatırımcı kuruluşların Düzce’deki proje sayısının 165, projelerin toplam tutarının ise 8 milyar 425 milyon 607 bin 937 TL olduğu öğrenildi. Önceki yıllar harcaması 3 milyar 430 milyon 832 bin 451 TL, 2022 yılı ödeneği 724 milyon 618 bin 299 TL, yılı harcaması 190 milyon 121 bin 183 TL, toplam harcama 3 milyar 620 milyon 953 bin 634 TL, Nakdi gerçekleşme oranı % 43, yılı harcama oranı yüzde 26 olarak kayıtlara geçti.

Belediyelerin proje sayısı ise 57 olarak açıklandı. Projelerin toplan tutarının 179 milyon 722 bin 2 TL olduğu belirlendi. Önceki yıllar harcamasının 33 milyon 388 bin 863 TL, 2022 yılı ödeneğinin 128 milyon 16 bin 870 TL, yılı harcamasının 31 milyon 344 bin 117 TL, toplam harcamanın 64 milyon 732 bin 980 TL, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 36, yılı harcama oranının ise yüzde 24 olduğu açıklandı.

Düzce’deki toplam proje sayısı ve yapılan harcama ile ilgili şu bilgiler verildi: “2022 yılı 3. dönem sonu itibariyle ilimizdeki toplam proje sayısı 222, projelerin toplam tutarı 8 milyar 605 milyon 329 bin 939 TL, önceki yıllar harcaması 3 milyar 464 milyon 221 bin 314 TL, 2022 yılı ödeneği 852 milyon 635 bin 169 TL, yılı harcaması 221 milyon 465 bin 300 TL, toplam harcama 3 milyar 685 milyon 686 bin 614 TL.