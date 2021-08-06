Düzce’de 2021-2022 eğitim-öğretim yılına hazırlık başladı

2022 eğitim-öğretim yılına hazırlık amacıyla "okulum temiz" denetimleri devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" çerçevesinde başlayan "Okulum Temiz" belgelendirme çalışmaları, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında tüm okullarımızın belgelerinin yenilenmesi süreci ile devam ediyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada “Düzce’de bu süreci büyük bir titizlikle sürdürerek ve salgın döneminde gerekli koşulları sağlayarak, "Okulum Temiz Belgesi" belgesi alan tüm okullarda 1 yıllık sürenin dolmasını beklemeden Belge Yenileme Denetimleri Haziran ayı itibari ile başladı. Görev başındaki 19 denetçiye çalışmaların hızlanması için 4 denetçimiz daha katıldı. Denetçilerimiz tüm okulları anlık olarak izleyip değerlendirmekte ve belirlenen ihtiyaçları hızla gidermektedir. Şu ana kadar 190 okulumuzda tetkik yapılmış olup, okulların açılmasına kadar olan süreçte tüm okullarımızın denetimlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Bu süreçte; okulun ziyaretçi şartları, sınıf, lavabolar, pansiyon ve diğer kısımların temizliği, salgın dönemine ilişkin vaka takibinin nasıl yapılacağı gibi hususlar dikkatle değerlendirilmektedir. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılına başlayacak olan okullarımız, öğrencilerimizi Okulum Temiz belgelerini yenilemiş olarak karşılayacaklardır” denildi.