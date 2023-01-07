Düzce’de 2 milyon 400 bin TL kredi desteği

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 6 aileye traktör, 7 aileye tomruk çekme vinci (tambur), 24 aileye kesim motoru ve koruyucu ekipmanı için kredi desteği verdi.

Düzce’de Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projesiyle 4 orman köyünde 6 aileye verilen traktör temini için 1,4 milyon Türk Lirası kredi kullandırıldı. Bu kredilerin 270 bin Türk Lirası hibe olarak verildi.

Aynı şekilde 4 orman köyünde 7 aileye verilen tomruk çekme vinci (tambur) temini için 600 bin Türk Lirası kredi kullandırıldı. Bu kredilerin 120 bin Türk Lirasının hibe olarak verildi.

Yine 6 orman köyünde 24 aileye verilen kesim motoru ve koruyucu ekipman temini için 400 bin Türk Lirası kredi kullandırıldı. Bu kredilerin 80 bin Türk Lirasının hibe olarak verildiği bildirildi.

Düzce ilinde toplamda 14 orman köyünde 37 aileye verilen 2 milyon 400 bin Türk Lirası kredi desteğinin 470 bin Türk Lirasının hibe olarak verildiğini söyleyen Bölge Müdürü Mahmut Şentürk vatandaşların bu kredileri, faizsiz olarak traktör için 7 yıl vade, tambur için 5 yıl vade, kesim motoru ve koruyucu ekipmanı için ise 3 yıl vade ile geri ödeyeceklerini belirtti.

Üretim işlerinde çalışan köylü sayısının azalmasından dolayı, üretim işlerinde mekanizasyona geçilmesi gerektiğini vurgulayan Bölge Müdürü Mahmut Şentürk yıl boyunca üretim işi yapacak profesyonel üretim ekiplerinin oluşması için Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) üzerinden üretim makinesi ve ekipmanları alımı için 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini ifade etti.