banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?

Düzce’de 196 bin aşılama yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 196 bin 4 vatandaşa korona virüs aşısı uygulandı.

DÜZCE 19.06.2021, 12:16
Düzce’de 196 bin aşılama yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 196 bin 4 vatandaşa korona virüs aşısı uygulandı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü aşılama ekipleri, aşılama programı kapsamında il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Aşılama 35 yaş ve üzerine devam ederken, yerinde aşı ve fabrikalarda aşılama çalışmaları ile birlikte aşılama programı da hızlandı. Bu kapsamda Düzce’de 196 bin 4 kişiye aşılama yapıldı. Ayrıca yaklaşık 124 bin kişiye 1. doz aşılama yapılırken, 72 bin kişide 2. doz aşılarını oldu.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı bulutlu
banner493