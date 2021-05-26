Düzce’de 16 kilometrelik su ve yeşil koridor oluşturulacak

Düzce Belediyesi, Karaca Deresinde başlattığı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Proje tamamlandığında, sosyal donatılar, yeşil alanlar, bisiklet ve yaya yolları ile şehir yeni bir cazibe merkezine kavuşacak.

Düzce Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri vatandaşlara daha kaliteli, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, şehrin genelinde gerçekleştirdikleri temizlik, bakım, onarım, yol yapım gibi rutin çalışmalarının yanı sıra Karaca Deresi bölgesinin de cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmalar başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün titizlikle üzerinde durduğu, Asar ve Karaca Derelerinin Melensu Park ile birleştirilerek 16 kilometrelik su ve yeşil koridor oluşturulacak. Çalışmalar kapsamında Karaca Deresi üzerinde temizlik çalışmalarına hız verildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, dere boyunca temizlik çalışmalarını detaylı şekilde aralıksız ilerlerken, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise dere çevresinde yapılacak sosyal donatılara yönelik incelemelerini tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilk olarak Sosyal yaşam alanları, spor alanları, yeşil alanlar, dinlenme alanları, yaya ve bisiklet yollarından oluşacak 600 metre uzunluğundaki 1. Etap (Kuzey) alanda ki çalışmalarına yönelik dere kenarlarının temizlenmesini sağlayacak. Ardından, projelendirme çalışmaları devam etmekte olan 2.Etap (Güney) 600 metrelik bölümün çalışmalarına başlanacak.