Düzce’de 14 firmaya yatırım teşvik belgesi verildi

DÜZCE (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayicilere verilen yatırım teşvik belgesi kapsamında Düzce’de 14 firma belge almaya hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ülke genelinde yatırım teşvik çalışmalarına başladı. Düzce’de teşvik kapsamına giren firmalar da belli oldu. Buna göre, 14 firma yatırım teşvik belgesi almaya hak kazanırken, 437 milyon 764 bin 921 lira yatırım yapılması planlıyor. Bu firmalarda ise öngörülen istihdam sayısı ise 465 olması bekleniyor.