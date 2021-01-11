Düzce’de 111 kişiye 349 bin 650 lira ceza kesildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymadığı belirlenen 111 kişiye ve 1 iş yerine toplamda 352 bin 800 lira para cezası kesildi.

Covid-19 salgını ile mücadelede Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Düzce’de polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürdü. Düzce’de de hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda yasağa uymadığı tespit edilen şahıslar hakkında, Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda polis ekipleri tarafından tutanak tutuldu. 56 saat süren kısıtlama sırasında, kısıtlama kararına uymayan 111 kişiye toplam 349 bin 650 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca kurallara riayet etmediği belirlenen bir iş yerine ise 3 bin 150 lira ceza kesildi.