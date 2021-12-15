Düzce’de 10 bin tıbbı aromatik bitki dikildi

Düzce Belediyesi öncülüğünde başlatılan Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi kapsamında başta kekik, biberiye ve ada çayı olmak üzere binlerce aromatik bitki toprak ile buluştu.

Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğinde hazırlanan ve Formlife ile Beltur A.Ş.’nin iştirakçi olduğu MARKA’nın da desteği olan Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi çalışmaları kapsamında yaklaşık 10 Bin tıbbi aromatik bitki dikimi tamamlandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün üzerinde hassasiyet ile durduğu proje kapsamında şiddet mağduru 15 kadın ve sosyal yardım alan 15 aileye istihdam sağlandı. Belirlenen arazi üzerinde kekik, biberiye ve ada çayı olmak üzere 10 Bin bitki dikimi yapıldı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yakından takip ettiği proje Düzce’ye katma değer katacak.