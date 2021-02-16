Düzce’de 10 bin su saati daha değişecek

Düzce Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması adına, vatandaşları ekonomik anlamda zarara uğratmaya başlayan ve kullanım ömrünü tamamlayan sayaçları değiştirmeye devam ediyor.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, şu ana kadar 8 bin değişim yaparken 2021 yılında yaptığı tespitler üzerine 10 bin değişim daha yapacak.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, eski tip sayaç olarak bilinen mekanik (faturalı) su sayaçlarının en uzun 10 yıl süre ile sorunsuz çalıştığını ancak bu süreçten sonra hatalı ölçümler yapması üzerine başlattığı değişim çalışmasını 2021 yılında da sürdürüyor. Ekipler, Metek TOKİ’ de su saatlerini değiştiriyor.

Kalibrasyon işlemlerinin yönetmelik gereği zorunlu olduğu belirtilerek, “Bütün sayaçların düzenli olarak bakımının ve kalibrasyonunun yapılması veya yenilenmesi, ölçüm hassasiyeti düşük, ölçüm hassasiyetini kaybetmiş ve 10 yıldan eski sayaçların, su kalitesine, kullanım maksadına ve günün teknolojisine uygun ölçüm hassasiyeti yüksek sayaçlar ile değiştirilmesi sağlanır” hükmü gereği 10 yıllık ömrünü tamamlamış bozuk su sayaçlarını yenisiyle Su ve Kanalizasyon ekipleri değiştiriyor.

Diğer yandan vatandaşların da sayaçlarının bozuk olduğunu anlaması halinde Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne gelerek veya ilgili birimi telefonla arayarak sayacının değişmesi talebinde bulunabiliyor. Talepleri değerlendiren ekipler, 24 saat içerisinde bozuk sayacın değişim işlemlerini gerçekleştiriyor.