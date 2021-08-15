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Düzce yürüyor yüzler gülüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor’ projesi kapsamında katılımcılar bu hafta sonu Yörükler köyünde yürüyüşe çıktı.

DÜZCE 15.08.2021, 14:54
Düzce yürüyor yüzler gülüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor’ projesi kapsamında katılımcılar bu hafta sonu Yörükler köyünde yürüyüşe çıktı.

Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen Düzce yürüyor yüzler gülüyor projesi kapsamında bu hafta katılımcılar doğal parkurda yürüyüş gerçekleştirdi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde doğa da yürüyüş gerçekleştirmek isteyenler toplanma noktasında bir araya geliyor. Otobüsler ile yürüyüş parkuruna kadar getirilen katılımcılar daha sonra bölgede yaklaşık 3-4 saatlik yürüyüş gerçekleştiriyor. Bu haftaki rota ise Kaynaşlı’ya bağlı Yörükler Köyü oldu. Genci yaşlısı herkesin katıldığı etkinlikte doğal yürüyüş parkuru ile vatandaşlar doğal hayata adapte oldu.
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