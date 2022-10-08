Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor’ projesinde katılımcılar bu hafta Kent Ormanı Doğal Parkurunda yürüyüşe çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi tarafından yapılan ve gelenek haline gelen "Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor" da gençler bu hafta Kent Ormanı doğal parkurunda yürüdü.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yasin Tüfekçi, şube müdürleri ve personellerin yanı sıra üniversite öğrencileri de yürüyüşe katıldı. Sabah saatlerinde başlayan yürüyüş sonunda ise katılımcılar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ikramları ile kahvaltı yaptı. Yürüyüş, birlikte hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.