Düzce, yurt sorunu olmayan şehirlerden birisi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile birlikte, üniversite öğrencilerinin yurt konuları ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile video konferans toplantısında bir araya gelerek, Düzce’nin yurt sorunu olmayan şehirler arasında olması ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, valiler ve gençlik ve spor il müdürleri ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Üniversite yerleştirme sonuçlarının kısa süre sonra açıklanacak olması sebebi ile birlikte barınma problemleri için toplantı gerçekleştirildi. Düzce’den toplantıya Düzce Valisi Cevdet Atay, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş katılım sağladı. Düzce’de üniversite öğrencilerinin yurt ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildi. Yurt sorununun olmadığı şehirlerden birisi olan Düzce’de yurtların tüm kapasiteleri ile ilgili bilgiler verildi.