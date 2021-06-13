Düzce yaylalarında turizmin gelişmesi için bir araya geldiler

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Düzce Şubesi tarafından düzenli olarak düzenlenen dost meclisi toplantısında, kentteki yayla turizminin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Düzce Müstakil Sanayici İşadamları Derneği tarafından her ay düzenli yapılan ancak pandemi nedeniyle ara verilen dost meclisi toplantıları yeniden başladı. Yepyeni formatta gerçekleşen toplantıların ilki Akçakoca’da bulunan katamaranda gerçekleşti. Toplantıya Düzce Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yakup Demircan, İŞKUR Müdürü Ferhat Acar, SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, Düzce Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri, dernek üyesi işadamları, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Şahin ve belediye başkanları katıldı. İş adamlarının bir araya gelerek işbirliği projelerini görüştükleri ‘Dost Meclisi’ toplantısında İŞKUR müdürü Ferhat Acar ve SGK Müdürü Necmi Köroğlu’da işadamlarına bilgiler verdiler.

Yeniden başlayan Dost Meclisi ile ilgili bilgiler veren Düzce Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Şube Başkanı vefa Pehlivan, “2 Dönem başkan olarak seçildikten sonra maalesef pandemi girince toplantılarımıza ara vermek zorunda kaldık. Şimdi ise tam turizm sezonu açılmak üzere bu sezon öncesi kalabalık başlamadan önce uzun zamandır bir araya gelemediğimiz üyelerimiz ile bir araya gelelim diye bu toplantıyı Akçakoca ilçemizde gerçekleştirdik. Amacımız burada üyelerimiz ile birlikte güzel vakit geçirip, muhabbetlerimizi etmek. Önümüzdeki süreçte derneğimiz ve ülkemiz adına yapabileceklerimizi değerlendirdik. Pandemi süreci çok zor geçti. Kafe, lokanta ve hizmet sektörü çok sıkıntı çekti. Üretime dayalı sektörlerde sıkıntı olmadı ama piyasalarda bunun etkileri devam ediyor. Dövizde de bir gerileme oldu. Umutluyuz. Bundan sonra çok güzel olacak. Umutluyuz” dedi.

Kentin turizmi ile ilgili yaptıkları çalışmaları da dile getiren Vefa Pehlivan, “Derneğimizin karavan turizmi ile ilgili bir çalışması vardı. Düzce’ye karavan parkı yapmak istiyoruz. Park için belediye başkanımızla birlikte çalışıyoruz. O konuda kısa süre içinde gelişme olacak inşallah. Dernek olarak yayla turizmi için yayla talebimiz var. Bu yaylada bungalov evler, insanların doğayla içi çe rahat vakit geçirebileceği özellikle hafta sonu böyle bir yer düşünüyoruz” dedi.

Vefa pehlivan ayrıca turizm konusunda Düzce’de girişimde bulunan başta STK’lar olmak üzere herkesi desteklediklerini de ifade etti. Katamaran’da düzenlenen kahvaltı programının ardından başlayan toplantıda pandemi sürecinin ekonomiye etkileri ve Düzce’de turizm konusunda atılacak adımlar görüşüldü.