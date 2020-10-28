banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Pandemide hangi ülkeler öğrenci kabul ediyor?
Pandemide hangi ülkeler öğrenci kabul ediyor?
Bugün Ahmet Kaya'nın doğum günü
Bugün Ahmet Kaya'nın doğum günü
2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
Drone tespit etti, yayalara ceza yağdı
Drone tespit etti, yayalara ceza yağdı

Düzce yaylalarında hummalı temizlik çalışması

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KIZI İLE DAMADININ PÜRENLİ YAYLASINDAKİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ MESAJI DÜZCE VALİLİĞİNİ HAREKETE GEÇİRDİ. DÜZCE YAYLALARINDA HUMMALI TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

DÜZCE 28.10.2020, 10:55
1
Düzce yaylalarında hummalı temizlik çalışması

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı ile damadının Pürenli yaylasındaki çevre kirliliği mesajı sonrası harekete geçen Düzce Valiliği, yaylalarda hummalı temizlik çalışması başlattı.

Sümeyye-Selçuk Bayraktar çifti geçen hafta sonunu Pürenli yaylasında geçirdi. Çift, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla hem Düzce’nin tanıtımını yaptı ve hem de çevreye atılan çöplerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Selçuk Bayraktar, “Evimizde yere atmayı düşünemeyeceğimiz çöpleri yer yer buralarda görmek çok üzücüydü. Birkaç adımlık mesafelerde kamp ateşi kalıntıları keza. Emek verilmiş bir sanat eseri gördüğümüzde zarar vermemek için gösterdiğimiz özenin çok daha fazlasını hak ediyor bu güzellikler” ifadelerini de yine sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşım sonrasında harekete geçen Düzce Valiliği, Pürenli yaylasında kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Valilik, sosyal medya hesabından, “Yaylalarımızda tüm kamu kuruluşlarımızla temizlik kampanyası başlattık. Biz temizledik. Lütfen çöplerinizi çevreye ve doğaya bırakmayın. Tüm vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” paylaşımı yaptı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
kapalı
banner378
Namaz Vakti 28 Ekim 2020
İmsak 05:58
Güneş 07:23
Öğle 12:53
İkindi 15:44
Akşam 18:12
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3