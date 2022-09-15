Düzce Voleybol takımı 2. Lig hazırlıklarını sürdürüyor

Düzce’nin bu sezon 2. Ligde mücadele edecek olan bayanlar voleybol takımı sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Çekilen kuralara göre Düzce Voleybol Bayan Takımı 2. lig 10. grupta mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 10. Grupta mücadele edecek olan Düzce voleybol bayan takımı lig öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Kurulduğu yıl çıktığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla 2. Lige yükselen ve yaz boyu yoğun tempoda yeni lige hazırlanan Düzce Voleybol takımı, lig maçları yaklaşırken, antrenmanlarına hız verdi. Günde çift antrenman yapan teknik ekip ve oyuncular yeni sezonda 2. Ligde de başarılı olabilmek için hem kondisyon hem de teknik antrenmanlarını sürdürüyor.

Kuralar çekildi

Türkiye Voleybol Federasyonu kura çekimi de gerçekleştirildi. Kura sonuçlarına göre Düzce Voleybol Bayan Takımı 10. Grupta mücadele edecek. Takımın rakipleri ise Zonguldak DSİ, Bozöyük, Bilecik Belediye, Tepebaşı Gençlik Eskişehir, Semt77 Yalova, Adaspor ve Gölcük İhsaniye takımları oldu.

Düzce Voleybol Bayan Voleybol Takımı ilk maçını 23 Ekim 2022’de Zonguldak DSİ ile deplasmanda oynayacak.