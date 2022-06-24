banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi

Düzce Voleybol ikinci ligde

Düzce Voleybol Kadın Takımı, yükselme finallerinde son maçını da 2-0’dan 3-2 kazarak ikinci lige adını yazdırdı.

DÜZCE 24.06.2022, 12:13
Düzce Voleybol ikinci ligde

Düzce Voleybol Kadın Takımı, yükselme finallerinde son maçını da 2-0’dan 3-2 kazarak ikinci lige adını yazdırdı.

Bolu’da 2. lige yükselme finallerinde oynadığı 3 maçını da kazanan Düzce Voleybol Takımı, namağlup olarak ikinci lige yükseldi. Bolu’da oynanan final maçlarında güçlü rakipleri Karabük Safranbolu’yu 3-1, Eskişehir DSİ’yi 3-0’la geçen Düzce Voleybol Kadın Takımı, son maçında da Sakarya Adaspor’u 2-0 geriye düştüğü setlerde 3-2 mağlup etti.

Yükselme grubu final maçlarında hiç mağlubiyet almayan Düzce Voleybol, oynadığı başarılı maçların ardından Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’ne yükseldi.

6 aylık süreçte gelen başarı hem Düzceli voleybolseverleri hem de takıma büyük sevinç yaşattı.

Yorumlar (0)
22°
açık