Düzce Üniversitesi’nin TEKNOFEST’te

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2021’de, Düzce Üniversitesi öğrenci takımları geliştirdikleri ürünleri ziyaretçiler için sergiliyor.

Binlerce kişinin ziyaret ettiği uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ziyaretçilerine unutamayacakları görsel şölen ve yenilikler sunuyor. Geliştirilen yeni teknolojiyi ziyaretçilerle buluşturan festivalde, Düzce Üniversitesi’nin başarılı ve girişimci öğrenci takımları ürünlerini katılımcılara ve jüri üyelerine anlatıyor. Bu heyecanlı süreçte öğrencileri stantlarında ziyaret eden; Düzce Teknopark Genel Müdürü ve Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Şahin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney, İdari ve Mali İşler Başkanı Mehmet Aygan Üniversiteyi finalde temsil eden öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Düzce Üniversitesi, 14 takımla finalde temsil ediliyor

Düzce Üniversitesi, bu yıl Roketten Otonom Sistemlere, Yapay Zekadan Su Altı Sistemleri’ne kadar 35 farklı kategoride gerçekleştirilecek ödüllü teknoloji yarışmalarına 24 takım ile başvurdu. Düzce Üniversitesi Yönetiminin teşvik, destek ve katkılarıyla; Robotaksi-Binek Otonom Araç, Efficiency Challenge Elektrikli Araç, Model Uydu, Uluslararası İnsansız Hava Aracı, Roket, İnsanlık Yararına Teknoloji, Turizm Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Çevre ve Enerji Teknolojileri ile Ulaşımda Yapay Zeka gibi kategorilerde, 14 takım halinde finallere katılma hakkını kazandı.

Ünivera markalı ürünler ziyaretçilerle buluşuyor

Tanıtım standında, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Alanlarında İhtisaslaşma Programı kapsamında üretilen, Düzce Üniversitesi tarafından lisanslanmış markalı bitkisel ürünler tanıtılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Birçok katma değerli çalışma yürüten Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin (DAGEM) ulusal ve uluslararası çapta kabul görmüş arı ürünlerine de yoğun ilgi gösteriliyor.