Düzce Üniversitesi’nin deprem kayıpları yasa boğdu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Düzce Üniversitesi’nde çeşitli fakültelerde eğitim gören 6 öğrencisi de yıkılan evlerinin enkazında hayatlarını kaybetti. Kayıplar Üniversite yönetimini, öğretmenlerini ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Kahramanmaraş’a bağlı Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkımlara neden oldu. Düzce Üniversitesi öğrencileri de deprem öncesi gittikleri baba ocaklarında depreme yakalanarak kaldıkları enkazlar da hayatlarını kaybetti. Enkaz altında kalan öğrencilerden Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Dicle Arslan, İskenderun’da, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Buğrahan Talha Boztaş, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık bölümü 3. sınıf öğrencisi Anas Zin ,Hatay’da, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Maksut Gazi Özkan ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2.sınıf öğrencisi Murat Özyaşar, Adıyaman’da, okul öncesi öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Mithat Saraç, Hatay Kırıkhan’da hayatını kaybetti.

Öğrencilerini depremde kaybeden Düzce Üniversitesi yönetimi, öğretmenleri ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminde öğrencilerinin hayatlarını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, yaşamını yitiren başta öğrencileri olmak bütün vatandaşlara rahmet, yakınlarına ve Türk Milletine ise sabırlar diledi.