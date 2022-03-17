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Düzce Üniversitesi’nin 16. Kuruluş yıldönümü

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi’nin 16. kuruluş yıl dönümü düzenlenen görkemli programla kutlandı.

DÜZCE 17.03.2022, 21:10
Düzce Üniversitesi’nin 16. Kuruluş yıldönümü

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi’nin 16. kuruluş yıl dönümü düzenlenen görkemli programla kutlandı.

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri ve 16. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan tanıtım filmi gösterimi ile başlayan programın açılış konuşmasını, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar gerçekleştirdi.

Rektör Çakar, “Kuruluşundan bu yana; bölgemize ve Ülkemize hizmet anlayışından, ilkeli ve etik değerlere bağlı duruşundan, milli ve manevi değerlerden evrensel değerler üretme vizyonundan taviz vermeden, tercih edilen, nicelikten ziyade niteliğe yatırım yapan, bir eli Düzce halkının ve sanayinin, bir eli bilimin üstünde bir Üniversite olarak değer üreten Üniversitemize liderlik etmekten, tüm çalışanları ve öğrencileri ile bu ailenin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum” ifadelerinde bulundu.

“Ülkemizin gurur duyacağı bir bilim yuvası haline gelmiştir”

Üç fakülte ve 5 bin öğrencisi ile kurulan Düzce Üniversitesi’nin son 5 yıl içerisinde büyük bir ivme kazanarak 75 ülke ve 81 il olmak üzere 30 binden fazla öğrenci sayısına ulaştığına söyleyen Rektör Çakar, “Yalnızca sayısal verileri ile değil, özellikle akademik başarıları, uluslararası sıralamalardaki konumu ve milli şuur içerisinde yetişen öğrencilerinin farklı platformlardaki temsili ile de üniversitemiz, ülkemizin gurur duyacağı bir bilim yuvası haline gelmiştir” dedi.

Ülkemizin en büyük geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi Düzce Üniversitesi’nde

Düzce Üniversitesi’nin son yıllardaki başarı sıralamalarındaki yükselişine dikkat çeken Prof. Dr. Çakar, Times Higher Education uluslararası üniversiteler sıralamasında ilk 1000-1200 içerisinde yer alan Düzce Üniversitesi’nin, sanayi geliri kategorisinde dünyada 90. sırada, mühendislik kategorisinde ise devlet üniversiteleri içerisinde ülkemizde 1. sırada yer alma başarısına vurgu yaptı. Düzce Üniversitesi’nin başarı çıtasının yükselişinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Üniversitelerin Misyon Farklılaşması Programına dahil olmasının da önemli bir etken olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında Düzce Üniversitesi’nin katma değerli çalışmalarından örnekler verdi. 2019 yılında Düzce Üniversitesi çatısı altında Ülkemizin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nin kurulduğunu da sözlerine ekledi.

Bölgesel kalkınmada lokomotif rol üstlenen Düzce Üniversitesi’nin, değer zincirinin halkalarını tamamlamak üzere gıda takviyeleri, doğal kozmetik ürünler, bitkisel yağlar, ekstreler, çaylar, arı ürünleri üretimini de yerleşke içerisinde kurulan üretim tesisinde üretmeye başladığını belirten Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi’nin kendi adına tescillediği dört markayı, bölge girişimcilerine lisanslayarak ülkemizde bir ilki gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

“İstihdam meleği projesi ile yeni ve farklı bir modeli hayata geçirdik”

Bölgesel kalkınma alanında yürüttüğü çalışmalara ek olarak Düzce Üniversitesi’nin, ülkemizde çeşitli sektörlerde yer alan iş gücü ihtiyacının, gençlerin gelecek kaygılarının ve devletimizin istihdam politikalarına katkı sağlanması gerekliliği bilinciyle; “İstihdam Meleği (İS-ME)” adlı Güdümlü İstihdam Projesi’ni de başlattıklarını söyleyen Prof. Dr. Çakar, 10 farklı modüle sahip “İstihdam Meleği” projesi ile Düzce Üniversitesi’nin, mesleki eğitime yalnıza iş yeri eğitimi veya staj kapsamında değil, bire bir öğrenci-firma eşleşmesi bakış açısıyla bütüncül yaklaşan yeni ve farklı bir modeli hayata geçirdiğini ifade etti. Devam eden ve tamamlanan yatırımlardan da söz eden Çakar, ilklerin üniversitesi olarak; Açık Kapı, Açık Kampüs, Açık Ders, Açık Kürsü, Açık Mutfak, Açık Fikir ve Temiz Kampüs uygulamaları ile yükseköğretimde öncü üniversite olduklarını dillendirdi.

“Başarılarda her bir mensubumuzun emek, altın teri, samimi çabası ve iyi niyeti var”

Düzce Üniversitesi mensubunun emeği, alın teri, samimi çabası ve iyi niyetinin yer aldığını vurgulayan Prof. Çakar, “Ayrıca şehrimize ve ülkemize liderlik eden yöneticilerimizin Üniversitemize desteklerini ve katkılarını asla unutmamalıyız. Üniversitemizin her sürecinde desteğini esirgemeyen ve önümüzde yepyeni kapılar açan Cumhurbaşkanımız, YÖK başkanı ve değerli üyeleri başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize, samimiyetle desteklerini hissettirdikleri için Valimizin şahsında tüm Düzcelilere, üniversitemizi üniversite yapan can damarımız öğrencilerimize ve birlikte çalışmaktan gurur duyduğum karıncalar gibi çalışan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum. 16. yaşımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

16. kuruluş yıl dönümü pastası törenle kesildi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, konuşmasının bitiminde Düzce Üniversitesi’ne sağladığı değerli katkılar için Vali Cevdet Atay’a plaket takdim etti. Düzce Üniversitesi’nin gelişmesine katkı sunan kişi ve kuruluşlara Vali Atay ve Rektör Çakar tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Plaket takdiminin ardından protokol üyeleri eşliğinde, günün anısına özel 16. Kuruluş Yıl Dönümü pastası kesildi.

16. yılda 16 ödül

Düzce Üniversitesi’ne sağladıkları destekler için Düzce’de faaliyet yürüten firma temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edilmesiyle devam eden programda; kurumsal gelişme, yenilik süreçleri ve ihtisaslaşma başta olmak üzere, Düzce Üniversitesi’nin nitelikli büyümesine, ulusal ve uluslararası sıralamalarda büyük başarılar kazanmasına ve değer üretme vizyonuna önemli katkılar sağlayan üniversite mensuplara, “16. Yılda 16 Ödül” ile verdikleri emeklerin bir nişanesi olarak ödülleri takdim edildi.

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