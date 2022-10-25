Düzce Üniversitesine 2 ödül birden

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmasında Düzce Üniversitesi, haber kategorisinde birincilik ve ikincilik ödülünün sahibi olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Ödül törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Evren Günevi Uslu, Öğretim Görevlisi Murat Uslu, İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert, davetli misafirler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasından sonra program ödül töreni ile devam etti. Haber kategorisinde Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Deniz Atlas ve Mustafa Kaan Çalkan “Flag Futbolda Kadın Eli” haberi ile birincilik ödülünü alırken, yine aynı bölümden “Derin Sularda Ağır Mesai” haberi ile Onur Salık ve Elif Dilara Fidanoğlu ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Öğrencilerin heyecanını paylaşmak ve onlara destek olmak amacıyla ödül törenine katılan Rektör Nedim Sözbir, “Üniversitemizi TRT gibi önemli bir kurumda başarılı bir şekilde temsil eden öğrencilerimizi tebrik ederek, onların gelişmesine katkı sağlayan başta aileleri olmak üzere, akademisyen hocalarına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.