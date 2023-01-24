Düzce Üniversitesi’nden sanayicilerle iş birliği protokolü

sanayi iş birliğini arttırmak, ortak proje çalışmaları hazırlamak, sanayinin ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmek, staj ve işyeri eğitimi konularının çerçevesini belirlemek amacıyla sanayicilerle iş birliği protokolü imzaladı.

Düzce Üniversitesi Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreninde; iş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Volta Motor adına ise Volta Motor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa İnci imzaladı. Protokol; insan kaynağı ihtiyacının giderilmesi için nitelikli eğitim, Düzce Üniversitesi mezunlarının Volta Motor tarafından istihdamı, staj ve iş yeri eğitimleri, kamu destekli projelere ve üniversite-sanayi iş birliklerine ortak başvuru ile insan kaynağının eğitimi konularını kapsıyor.