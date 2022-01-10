Düzce Üniversitesi’nden edebiyat alanında bir önemli çalışma daha

Düzce Üniversitesi bilim ve teknolojide değil, ülkemize sanat ve edebiyat alanında da önemli eserler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Uludağ; Kafkas tarihini, bilhassa Abhazyalıların dramını ve yakın tarihimizi roman gerçeği ile kurgulayarak Mediha Hanım’ın romanı adıyla edebiyat dünyasına kazandırdı.

Genç yaşta vereme yakalanarak 26 yaşındayken 1956’da hayatını kaybeden Mediha Hanım’a ait mektuplar, şiir defteri ve fotoğraflar gibi belgelerden yola çıkan Prof. Dr. Mehmet Emin Uludağ, etkileyici bir dille kaleme aldığı kitapla, Düzce Üniversitesi’nin kültürel ve sanatsal hazinesine bir eser daha ekledi.

Düzce Üniversitesi’nin bir yayını olarak basılan Mediha Hanım romanı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Prof. Dr. Mehmet Emin Uludağ tarafından, altı yaşındayken annesini kaybeden ve şu an 72 yaşında olan kızı Armağan Hanımefendi’ye takdim edildi.