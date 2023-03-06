Düzce Üniversitesi’nden bir destek daha

DÜZCE(İHA) – Depremzedelere yardım elini uzatan Düzce Üniversitesi, nakdi destekte de bulunarak örnek faaliyetlerine bir yenisini ekledi.

Tıbbi malzemelerin yer aldığı 2 tam donanımlı ambulansı deprem bölgesine gönderen hekim, hemşire, sağlık teknikeri, destek personeli olmak üzere 33 personeliyle deprem bölgelerinde hizmet veren Düzce Üniversitesi, Elbistan’a 14 ve Samandağ’a 14 olmak üzere 28 kişilik teknik ve sağlık ekipleriyle deprem bölgelerinde arama-kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi.

“Bir Destek de Sen Ol” yardım kampanyası başlatan ve hala devam ettiren Düzce Üniversitesi; kışlık kıyafet, battaniye, ısıtıcı, temizlik ve hijyen malzemeleri, bebek maması ile dayanıklı kuru bakliyat ürünleri başta olmak üzere iki tır ihtiyaç malzemesi, üç tır yakacak odun ve bir tır suyun bölgeye ulaşmasına destek oldu. Ayrıca Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, uzun süre bayatlamayan poğaça, kek ve kurabiye üreterek afet bölgesine gönderdi.

Depremden etkilenen öğrencileri ve yakınları için Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ile Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nün katkılarıyla psiko-sosyal destek hizmeti başlatan Düzce Üniversitesi, Kahramanmaraş il genelindeki içme ve kullanma suyundaki riskleri belirlemek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla proje çalışmalarına başladı.

Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne destek vererek deprem bölgelerinde hasar tespitleri gerçekleştiren Düzce Üniversitesi, son olarak mensuplarının destekleriyle AFAD hesabına 315 bin 210 TL bağışta bulunarak önemli bir nakdi desteğe de imza attı.