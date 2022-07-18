Düzce Üniversitesinden başsağlığı mesajı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi nedeniyle şehit düşen Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek’in Düzce Üniversitesinden mezun olduğu öğrenildi. Üniversite Civelek için başsağlığı mesajı yayınladı.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden 2015 yılında mezun olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi nedeniyle şehit düştü.

Düzce Üniversitesi tarafından yayınlanan başsağlığı mesajında “Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden 2015 yılında mezun olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi nedeniyle şehit düşmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Düzce Üniversitesi olarak Şehit Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşları ile asil milletimize sabır ve başsağlığı dileriz” denildi.