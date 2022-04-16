Düzce Üniversitesi’nden Açı Eğitim Kurumuna ziyaret

Son dönemde öğrenciler, velilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarıyla ön plana çıkan Düzce Açı Eğitim Kurumları misafirlerini ağırladı. Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Akif Öncü, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney Düzce Açı Eğitim Kurumlarını ziyaret ederek Kurucu Tamer Erdinç’ten bilgiler aldılar.

Düzce’de son dönemde yaptığı organizasyonlarla veli, öğrenci ve eğitimcilerin bilinçlenmesine yönelik çalışmalara imza atan Düzce Açı Eğitim Kurumları misafirleri ağırlıyor. Bu çerçevede Açı Eğitim Kurumunu Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Akif Öncü, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kurucu Müdür Tamer Erdinç’ten bilgiler alan Prof. Dr. Öncü, Ateş ve Güney, eğitim kurumunda verilen eğitimleri ve eğitmenleri de yerinde gördü.

Ziyarette açıklama yapan Açı Eğitim Kurumları Kurucusu Tamer Erdinç; “Ülkemizin en önemli eğitim kurumu Düzce Üniversitesinin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Akif Öncü’ye, Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş ile Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney’e kurumumuza yaptıkları ziyaretlerinde bizleri onurlandırdılar. Kendilerine teşekkür ederim. Açı Eğitim Kurumları geleceğin üniversitelilerini hazırlayan bir eğitim kurumu. Bu noktada birlikte bir takım projeler üretmek bizler içinde çok önemli. Bu ziyarette de yapılabilecek projeleri değerlendirdik” dedi.