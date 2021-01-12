Düzce Üniversitesi’nde tarım öğretiminin 175. yılı kutlandı

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Tarım Öğretiminin 175. Yılı Kutlama Programı, davetli konuşmacıların katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

Programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Hüseyin Dikmen, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu ile Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, tarım ve gıdanın ne kadar önemli olduğunun pandemi sürecinde anlaşıldığını ifade etti. Ziraat eğitiminin 1846 yılında kurulan Ziraat Mektebi’yle başladığını belirten Prof. Dr. Öztemiz, şu an 44 Ziraat Fakültesi’ne ulaşıldığını söyleyerek nicelikten çok niteliğin önemli olduğunu vurguladı.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Hüseyin Dikmen, stratejik sektörlerin başında gelen tarımın savunma sanayi kadar önemli olduğuna işaret etti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın dijital dönüşüme önem verdiğini ve bu alanda hızlı çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getiren Hüseyin Dikmen, sürdürülebilir tarıma dikkat çekerek tarım öğretiminin 175. yılını kutladı.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, yaptığı konuşmasında 175 yıl önce modern tarımın başladığını ve bugün ileri seviyeye ulaştığını ifade etti. Ülkemizin birçok nitelikli ziraat mühendisi yetiştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Genç, pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına ve tarım üreticilerine teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Programın davetli konuşmacısı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu ise “Tarım Öğretiminin 175. Yılında Ziraat Fakültelerinde Akreditasyon” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Tüm tarım eğitimcilerine ve üreticilerine şükranlarını sunarak sözlerine başlayan Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, kuraklığa ve iklim değişikliğine karşı önlem alınması gerektiğinin önemi üzerinde durdu. Sonrasında akreditasyon, eğitim akreditasyonu, kalite güvencesi, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları ile sunumuna devam eden Söylemezoğlu, ZİDEK’in temel amacı, teşkilat yapısı ve faaliyetleri hakkında önemli bilgiler aktardı. Son olarak ZİDEK Değerlendirme Ölçütleri’ni paylaşan Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, katılımcılardan gelen soruları cevaplandırarak sunumunu noktaladı.