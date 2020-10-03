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Düzce Üniversitesi’nde dönemin ilk logo günü yapıldı
SOSYAL, YENİLİKÇİ VE DİNAMİK ÜNİVERSİTE ANLAYIŞINDA ÖNCÜ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU OLAN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, 2020-2021 AKADEMİK YILI’NDA DA LOGO GÜNÜ ETKİNLİĞİNİ DEVAM ETTİREREK KURUMSAL KİMLİK ALANINDA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR.
DÜZCE 03.10.2020, 09:42
2021 Akademik Yılı’nda da Logo Günü etkinliğini devam ettirerek kurumsal kimlik alanında adından söz ettiriyor.
Düzce Üniversitesi’nin tüm yerleşkelerinde ve birimlerinde dördüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte üniversite yönetimi, akademik ve idari personeller ve öğrenciler başta olmak üzere mensuplar, üniversiteye ait logolu kıyafetleri giyerek ve logolu ürünleri kullanarak kurumsal kimlik ve kurum aidiyeti konusunda farkındalık oluşturdu. Her ayın ilk Cuma günü gerçekleştirilen etkinlikte Düzce Üniversitesi mensupları, anlamlı bir dayanışma örneği göstererek kurum kültürünün gelişmesine de katkı sağlıyor. Üniversitenin tanıtımını yaparak örnek birliktelik sergileyen mensuplar, aynı zamanda Düzce Üniversiteli olmanın gururunu yaşıyor.
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|8
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|4
|7
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|7
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|7
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|3
|6
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|3
|5
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|3
|5
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|4
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|4
|4
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|4
|4
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|3
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|3
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|1
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|3
|1
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|1
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|O
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|4
|12
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|3
|9
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|3
|9
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|3
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|2
|3
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|4
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
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|3
|1
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|2
|0
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|3
|0
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|0
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|7
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|7
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|3
|5
|11. Real Sociedad
|4
|5
|12. Celta de Vigo
|4
|5
|13. Eibar
|5
|4
|14. Levante
|3
|3
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|3
|3
|16. Athletic Bilbao
|3
|3
|17. Huesca
|4
|3
|18. Elche
|2
|3
|19. Real Valladolid
|5
|2
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|4
|1