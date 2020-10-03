Düzce Üniversitesi’nde dönemin ilk logo günü yapıldı

2021 Akademik Yılı’nda da Logo Günü etkinliğini devam ettirerek kurumsal kimlik alanında adından söz ettiriyor.

Düzce Üniversitesi’nin tüm yerleşkelerinde ve birimlerinde dördüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte üniversite yönetimi, akademik ve idari personeller ve öğrenciler başta olmak üzere mensuplar, üniversiteye ait logolu kıyafetleri giyerek ve logolu ürünleri kullanarak kurumsal kimlik ve kurum aidiyeti konusunda farkındalık oluşturdu. Her ayın ilk Cuma günü gerçekleştirilen etkinlikte Düzce Üniversitesi mensupları, anlamlı bir dayanışma örneği göstererek kurum kültürünün gelişmesine de katkı sağlıyor. Üniversitenin tanıtımını yaparak örnek birliktelik sergileyen mensuplar, aynı zamanda Düzce Üniversiteli olmanın gururunu yaşıyor.