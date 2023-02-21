Düzce Üniversitesi’nde dersler 27 Şubatta başlıyor

2023 Bahar yarıyıl eğitim-öğretim dersleri 27 Şubatta başlayacak. Bazı fakültelerde ise yüz yüze eğitim devam edecek.

Düzce Üniversitesi 2022 -2023 bahar yarıyıl eğitim öğretim uygulama esaslarına ilişkin senato kararları açıklandı. Yapılan açıklamada “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler nedeniyle, öğrencilerimizin ve yakınlarının sağlığını ilk sırada gözeten üniversitemiz senatosu 2022-2023 Bahar yarıyıl eğitim-öğretim uygulama esaslarına ilişkin kararları almıştır. Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim bölüm ve programlarında dersler 27 Şubat 2023 tarihinde başlayacaktır. 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında ders kayıtları 22 Şubat 2023 tarihi itibariyle başlayacaktır. Mazeret ve tek-çift sınavları ertelenen öğrencilerimizin bahar Yarıyılı ders kayıtları 5 Mart 2023 tarihine kadar yapılabilecektir. 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde dersler uzaktan eğitim ile yürütülecektir. Dersler tamamıyla eş zamanlı canlı bağlantı olarak gerçekleştirilecek, dersi veren öğretim elemanı tarafından ders notları ve derse ait materyaller dokümanlar uzaktan eğitim sistemi üzerinden öğrencilerimizle paylaşılacaktır” denildi.

Yüz yüze eğitime devam edecekler

Yaşanan depremler sonrasında üniversiteler uzaktan eğitime geçerken bazı fakültelerde yüz yüze eğitim devam edecek. Düzce Üniversitesi’nde Tıp Fakültesinin 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri, (7+1) programı uygulanan Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin (+1) dönemindeki öğrenciler, Hemşirelik programında işletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrenciler, (3+1) programı uygulayan Meslek Yüksek okullarının (+1) dönemindeki öğrencileri, Meslek Yüksek okulların işletmede mesleki eğitim uygulaması yapan öğrencileri, öğretmenlik uygulaması dersinin öğrencilerini kapsamamakta. Bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze yapacak.