Düzce Üniversitesi’nde Azerbaycan Zafer Günü kutlandı

Düzce Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu tarafından Karabağ Zaferi’nin kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla “Azerbaycan Zafer Şöleni” başlıklı konferans düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye, Azerbaycan Milli Marşı’nın okunması ve Mehmet Yiğit’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını, Düzce Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Coşkun Zabunoğlu gerçekleştirdi. Azerbaycan Türkiye şiirini okuyarak sözlerine başlayan Zabunoğlu, “Azerbaycan Karabağ’ın kurtuluş dönemine denk geldiğim için çok mutluyum. Daha nice zaferler yaşarız inşallah” diyerek katılımcı herkese teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nevin Özer ise yaptığı konuşmasında, 8 Kasım 2020’den itibaren işgalden kurtarılan Karabağ Zaferi’nin 1. yıl dönemini gönülden kutladığını ifade etti. Savaşta şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dileyen Özer, etkinliğin yararlı geçmesi temennisinde bulundu.

Azerbaycan Ankara Büyük Elçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, Karabağ’ın Azerbaycan’ın gözbebeği olduğunu vurguladı. Karabağ’ın önemini vurgulayan Doç. Dr. Necibe Nesibova, “Bütün Türk dünyasının zaferi sayılan böyle bir muhteşem günde sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Zafer günü dolayısıyla bugün burada olan olamayan bütün kardeşlerimi en içten dileklerimle kutluyorum. Böyle bir programa ev sahipliği yapan başta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a, Düzce Üniversitesi’nin tüm değerli hocalarına ve programda emeği geçen öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karabağ’ın Azerbaycan medeniyetinin beşiği olduğunun altını çizen Nesibova, “Karabağ’da birçok devlet adamı, yazar, şair, sanatkar, önemli şahsiyetler yetişmiştir. Burada yetişen değerli şahsiyetler daha sonra bizim ülkenin medeniyetinin oluşmasında önemli rol oynamıştır. Onların sayesinde Azerbaycan medeniyetinde; çeşitli alanlarında, dünya mirasında yer alan şaheserler ortaya çıkmıştır” dedi.

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırması sonucunda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in emriyle Azerbaycan askerinin demir yumruğunun Ermenilerin üzerine indiğini söyleyen Doç. Dr. Necibe Nesibova, savaşın psikolojik üstünlüğünün baştan sona kadar Azerbaycan’ın elinde olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin savaşın başından sonuna kadar net desteğini göstermesinin önemine değinen misafir konuşmacı, savaşın azimle, kararlılıkla nasıl kazanılacağına şahit olduklarının altını çizdi. Desteklerinden dolayı tüm Türk Dünyasına ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Necibe Nesibova, “Buradan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’i saygıyla, kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazi ve askerlerimizi şükranla anıyorum. 8 Kasım Zafer Bayramımız şanlı olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Birim Başkanı Saqi Nebiyev’in yaptığı panel oturumuna geçildi. Karabağ’ın işgali ve kurtuluşu süreçlerinin anlatıldığı panelde; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Marziye Memmedli ve Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökmen Kılıçoğlu, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Zafer şöleni etkinliği, öğrencilerimizin Azerbaycan’a ve Türkiye’ye ait türküleri seslendirmesi ve halk oyunları oynaması sonrasında, Ankara Büyük Elçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova’nın Azerbaycanlı öğrencilerimizle toplantı düzenlemesi ile sona erdi.