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Düzce Üniversitesi’nde 4. iç değerlendirme süreci başladı

Düzce Üniversitesi’nde Kalite Güvence Sistemi çalışmalarının, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla; üniversitenin mevcut durumunu daha iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili öngörülerini sağlam bir zemine oturtmak adına Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından 4. iç değerlendirme süreci başlatıldı.

DÜZCE 23.10.2021, 09:41
Düzce Üniversitesi’nde 4. iç değerlendirme süreci başladı

Düzce Üniversitesi’nde Kalite Güvence Sistemi çalışmalarının, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla; üniversitenin mevcut durumunu daha iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili öngörülerini sağlam bir zemine oturtmak adına Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından 4. iç değerlendirme süreci başlatıldı.

Düzce Üniversitesi akademik birimlerinin kalite komisyonunda görev alan akademik ve idari personeller arasından seçilen iç değerlendirme ekiplerine yönelik Rektörlük Çalıştay Salonu’nda ve Genel Sekreterlik Toplantı Salonu’nda eğitimler düzenlendi.

Eğitimlerde; akademik birimleri kapsayan iç değerlendirme ziyaretlerinin, 1 -30 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. 2 günlük ziyaretlerin sonunda elde edilen bilgiler doğrultusunda, akademik birimlerin iyileştirme çalışmaları ile güçlü ve iyileştirmeye açık yönlerinin tespit edilmesinin hedeflendiği, iç değerlendirme ziyaretlerinin sona ermesinin ardından ortaya çıkan rapor çerçevesinde, Düzce Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafından gereken iyileştirme çalışmalarının planlanacağı ve birimlerle paylaşılacağı, sürekli iyileştirme koordinatörü Prof. Dr. Ayla Keçeci tarafından ifade edildi.

Düzce Üniversitesi Sürekli İyileştirme Koordinatörü Prof. Dr. Ayla Keçeci, eğitime katılan akademik personellere sürecin basamakları, ziyaret öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler konular hakkında bilgiler aktardı. Öğleden sonraki eğitimde ise Şube Müdürü Dinçer Korkmaz, idari personellere süreçlerle ilgili eğitim vererek katılımcıların sorunlarını cevaplandırdı.

Düzce Üniversitesi Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Süreç içerisinde yer almayı kabul ederek iç değerlendirme ekiplerinde görev alan personellerimize katkı ve desteklerinden ötürü teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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