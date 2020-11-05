Düzce Üniversitesi yine girişimcilik ve yenilikçilik endeksinde
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE 2020 ENDEKSİNDE YİNE İLK 50 ÜNİVERSİTE İÇERİSİNDE YER ALMA BAŞARISI GÖSTEREREK GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ODAKLI OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA KANITLADI.
DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 2020 Endeksinde yine ilk 50 üniversite içerisinde yer alma başarısı göstererek girişimci ve yenilikçi odaklı olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre değerlendiren “TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 2020 Endeksi” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde açıklandı. Düzce Üniversitesi, endekste yine ilk 50 üniversite içerisinde yer alma başarısı göstererek girişimci ve yenilikçi odaklı olduğunu bir kez daha kanıtladı.
‘Bilimsel Teknolojik Araştırma Yetkinliği’, ‘Fikri Mülkiyet Havuzu’, ‘İş Birliği ve Etkileşim’ ile ‘Ekonomik Katkı ve Ticarileşme’ olmak üzere dört boyutta ve 22 göstergeye göre hazırlanan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 2020 Endeksi”ne daha önceki yıllarda olduğu gibi yine dahil olma başarısı gösteren Düzce Üniversitesi, katma değerli bilimsel projelerin, nitelikli iş birliklerinin ve bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma çalışmalarının meyvelerini toplamaya devam ediyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3