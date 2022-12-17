Düzce Üniversitesi voleybol takımı 3. oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) 2022-2023 faaliyet programında yer alan ve Ordu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Voleybol Bölgesel Lig Grup Müsabakalarında Düzce Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı 3.’lük başarısı elde etti.

Çoğunluğunun Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan Düzce Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, son maçta Kastamonu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımını çekişmeli maç sonunda 3-2’lik skorla yenerek üçüncülüğü kazandı.

Düzce Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Tüm yarışmalarda sürekli dereceler kazanan öğrencilerimiz ile Kadın Voleybol Takımı idareci, antrenör ve oyuncularımıza teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.