Düzce Üniversitesi uluslararası anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi

Düzce Üniversitesi; uluslararasılaşma stratejisi kapsamında, eğitim faaliyetlerini Tunus’ta sürdüren Carthage University ile ortak hareketliliklerin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan, Memorandum of Understanding (MoU) ikili iş birliği protokolünü imzaladı.

Çevrim içi olarak düzenlenen imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, iş birliğine önemli katkılar sunan Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüsnü Gerengi, Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şahin Çaylı ile Koordinatörlük personelleri katıldı.

Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen uluslararası ikili iş birlikleri ve değişim programları çerçevesinde gerçekleştirilen törende MoU protokolünü; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Carthage University adına ise Pr. Nadia Mzoughı Aguır imzaladı.

Tarafların amaç ve hedeflerini açıkça belirtmesine olanak sağlayan protokol; gelecekte iki üniversitenin de yapmak istedikleri ortaklıklar ve uluslararasılaşma çalışmalarına zemin hazırlıyor.

Düzce Üniversitesi, Carthage University ile imzaladığı protokolle Tunus üniversiteleri ile yapılan ilk iş birliğini gerçekleştirerek, uluslararasılaşma kapsamında iş birliklerini her geçen gün arttırmaya devam ediyor.