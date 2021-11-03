Düzce Üniversitesi Türkiye girişimci buluşması zirvesinde

Türkiye Girişimci Buluşması, 8. GİV Girişimcilik Ödülleri zirvesine katılan Düzce Üniversitesi, nitelikli, yenilikçi ve girişimci çalışmalarını ziyaretçilerle paylaşarak tanıtımını gerçekleştirdi.

Konya’daki Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen organizasyon; girişimcilik ekosistemine değer katmak üzere, girişimcilerin bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerin ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirilmesi, ödüllendirilmesi, ticarileştirilmesine katkıda bulunulması, projeler arasında sinerji ve etkileşim oluşturulması, tecrübe paylaşımı ile birlikte üniversite, sanayi ve kamu iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Zirvenin ilk gününde Düzce Üniversitesi standını ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Girişimci İşadamları Vakfı Genel Başkanı Mehmet Koç, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü ve katılımcılar, Düzce Üniversitesi’nin ihtisaslaşma programı kapsamında ürettiği katma değerli ürünleri, ödül alan projeleri ve girişimcilik programları hakkında bilgilendirildi.

Zirvede, Düzce Üniversitesi’nin Çevre ve Sağlık Alanlarında İhtisaslaşma Programı kapsamında ürettiği lisanslı ürünleri ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Tıbbi bitki, tıbbi mantar, arıcılık ve tarımsal atıklardan elde edilen ürünlerin tanıtımının gerçekleştirildiği stantta, Düzce Üniversitesi’nin Teknofest Yarışmalarında ödül aldığı projeler de sergilendi.

Organizasyonda, bölgenin teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi Düzce Teknopark’ın, üniversite-sanayi iş birliği, girişimcilik ve teknoloji transferi konusunda yaptığı öncü ve yenilikçi çalışmaları da katılımcılarla paylaşıldı. Düzce Teknopark ayrıca BİGG Dünya programına katılan girişimcileri yatırımcılarla buluşturarak fikirlerin ticarileşmesine ve sektörle etkileşim sağlanmasına da katkı sağladı. Avrupa İşletmeler Ağı’na üye Düzce Üniversitesi Sanayi ve İş Dünyası İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi de (DÜSİMER) girişimcileri uluslararası yatırımcılarla buluşturarak Düzce Üniversitesi’nin küresel anlamda girişimcilik ekosisteminin gelişmesine destek oldu.