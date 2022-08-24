Düzce Üniversitesi sağlık araştırmaları için FAZ-I ünitesi ruhsatı aldı

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜGETAM) çatısı altında, Prof. Dr. Ertuğrul Kaya ve DÜGETAM ekibi tarafından başlatılan FAZ-I Klinik Araştırma ve Biyoyararlanım Biyoeşdeğerlik ünitesinin kurulum süreci başarıyla tamamlandı.

Sağlık Bakanlığından ruhsatını alan Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, FAZ-I Klinik Araştırma ve Biyoyararlanım Biyoeşdeğerlik Ünitesi, ülkemizde toplamda 16 FAZ-I merkezinden ve 8 Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik merkezinden biri oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DÜGETAM Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, “Herhangi bir araştırma ürününün (aşı, ilaç gibi) farmakokinetik özelliklerinin, toksisitesinin ve vücut fonksiyonlarına etkisinin tespit edilebilmesi ve ruhsatlı bir ürüne dönüşebilmesi için FAZ–I, FAZ-II ve FAZ-III araştırmalarından geçmesi gerekir. FAZ-II ve FAZ-III çalışmaları hastanelerde yapılabilmekteyken FAZ-I çalışması sadece yetkili merkezlerde yapılmaktadır. FAZ-I araştırmaları, araştırmanın niteliğine ve mahiyetine göre seçilmiş yeterli sayıda sağlıklı gönüllüye veya sağlıklı gönüllülerde çalışılmasına imkân olmayan durumlarda hasta gönüllülere uygulanmak suretiyle denendiği klinik araştırma dönemidir. İlaç ya da tedavinin güvenilirliği, güvenli doz aralığı ve yan etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır” dedi.