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Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir’in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı.

DÜZCE 04.08.2022, 12:25
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir’in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü iki kadın rektörün ardından ilk kez bir erkek rektör atandı. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Sözbir Düzce Üniversitesi’nin 3. rektörü oldu.

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