banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Muharrem orucu nedir? Ne zaman tutulur?
Muharrem orucu nedir? Ne zaman tutulur?
Telafi eğitimi başlıyor! İlk ders 31 Ağustos'ta...
Telafi eğitimi başlıyor! İlk ders 31 Ağustos'ta...
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Yoksulluk sınırı 7.764 oldu
Yoksulluk sınırı 7.764 oldu

Düzce Üniversitesi kontenjanlarının yüzde 98’ini doldurdu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, 2020 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) SONUÇLARINA GÖRE YÜZDE 98’LİK DOLULUK ORANINA ULAŞTI

DÜZCE 27.08.2020, 14:43
1
Düzce Üniversitesi kontenjanlarının yüzde 98’ini doldurdu

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yüzde 98’lik doluluk oranına ulaştı.

2020-2021 Akademik döneminde 7 bine yakın öğrenci kontenjanı ayrılan Düzce Üniversitesi, ön lisans ve lisans kontenjanlarının yüzde 98’ini doldurarak önemli bir yerleşme oranı yakaladı. Düzce Üniversitesi, devlet üniversitelerindeki yüzde 93,90 ve vakıf üniversitelerindeki yüzde 84,14 doluluk oranlarının çok üzerine çıkarak doluluk oranında önde gelen üniversiteler arasında yer aldı. Bu sene sınava başvuran aday sayısının 2 milyon 436 bin 958 kişi olması ve ön lisans programlarının kontenjanları 380 bin 172, lisans programlarının kontenjanları ise 458 bin 49 kişi, toplam kontenjan olarak 838 bin 221 olarak belirlendi.

YKS’ye girip de tercih yapmaya hak kazanan öğrenci sayısı 1 milyon 745 bin 642 olurken, bu öğrenciler içerisinden 1 milyon 151 bin 632 öğrenci tercih yaptı. Geriye kalan 594 bin 10 kişi ise tercih yapma isteğinde bulunmadı. Tercih yapan 1 milyon 151 bin 632 öğrenciden 557 bin 622 öğrenci ise tercih yaptıkları bölümlere yerleşemeyerek dışarıda kaldı.

Geride kalan 2019 yılında üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı 753 bin 461 kişi iken 2020 itibarı ile her hangi bir üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı 27 bin 704 kişi artarak 758 bin 165 kişi oldu. Ayrıca YÖK’ün belirlediği 838 bin 221 kontenjanda 57 bin 56 kontenjan boş kaldı. Bu oran son dört yılda YÖK’ün belirlediği kontenjana en yakın doluluk oranı ile dikkat çekti. Toplamda üniversitelerin doluluk oranı yüzde 91,36 oldu.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2020
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25