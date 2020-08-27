Düzce Üniversitesi kontenjanlarının yüzde 98’ini doldurdu

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yüzde 98’lik doluluk oranına ulaştı.

2020-2021 Akademik döneminde 7 bine yakın öğrenci kontenjanı ayrılan Düzce Üniversitesi, ön lisans ve lisans kontenjanlarının yüzde 98’ini doldurarak önemli bir yerleşme oranı yakaladı. Düzce Üniversitesi, devlet üniversitelerindeki yüzde 93,90 ve vakıf üniversitelerindeki yüzde 84,14 doluluk oranlarının çok üzerine çıkarak doluluk oranında önde gelen üniversiteler arasında yer aldı. Bu sene sınava başvuran aday sayısının 2 milyon 436 bin 958 kişi olması ve ön lisans programlarının kontenjanları 380 bin 172, lisans programlarının kontenjanları ise 458 bin 49 kişi, toplam kontenjan olarak 838 bin 221 olarak belirlendi.

YKS’ye girip de tercih yapmaya hak kazanan öğrenci sayısı 1 milyon 745 bin 642 olurken, bu öğrenciler içerisinden 1 milyon 151 bin 632 öğrenci tercih yaptı. Geriye kalan 594 bin 10 kişi ise tercih yapma isteğinde bulunmadı. Tercih yapan 1 milyon 151 bin 632 öğrenciden 557 bin 622 öğrenci ise tercih yaptıkları bölümlere yerleşemeyerek dışarıda kaldı.

Geride kalan 2019 yılında üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı 753 bin 461 kişi iken 2020 itibarı ile her hangi bir üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı 27 bin 704 kişi artarak 758 bin 165 kişi oldu. Ayrıca YÖK’ün belirlediği 838 bin 221 kontenjanda 57 bin 56 kontenjan boş kaldı. Bu oran son dört yılda YÖK’ün belirlediği kontenjana en yakın doluluk oranı ile dikkat çekti. Toplamda üniversitelerin doluluk oranı yüzde 91,36 oldu.