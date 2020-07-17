Düzce Üniversitesi ilk sıralarda yer aldı
YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA (YÖK) 5 ANA GÖSTERGE VE 45 ALT GÖSTERGE DOĞRULTUSUNDA, TÜRKİYE'DEKİ 172 ÜNİVERSİTENİN 2018 YILI VERİLERİ İLE ÜNİVERSİTELERİN GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİNİN YAPILDIĞI “ÜNİVERSİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2019" AÇIKLANDI
DÜZCE (İHA) – Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) 5 ana gösterge ve 45 alt gösterge doğrultusunda, Türkiye’deki 172 üniversitenin 2018 yılı verileri ile üniversitelerin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019" açıklandı.
Kurulduğu günden beri birçok önemli başarıya imza atan Düzce Üniversitesi; YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’na göre önemli başarı elde ederek ilk sıralarda yer aldı. YÖK tarafından hazırlanan rapora göre Düzce Üniversitesi, Kamu kurumları ile en çok ortak proje üreten 3. üniversite olurken üniversite bünyesinde kurulan Kariyer Merkezleri tarafından en çok faaliyet gerçekleştirilen 4. üniversite olarak önemli bir başarıya daha imza attı. Üniversitelerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerin kanıt temelli yapılabilmesi amacıyla YÖK’te oluşturulan komisyon tarafından "üniversite izleme ve değerlendirme çalışması" yürütüldü ve bu kapsamda 45 gösterge belirlendi. Bu göstergeler; "eğitim ve öğretim", "araştırma-geliştirme, proje ve yayın", "uluslararasılaşma", "bütçe ve finansman" ile "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" ana kategoriler olarak belirlendi ve üniversiteler bu kapsamda değerlendirmelere tabii tutuldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|36
|37
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24
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