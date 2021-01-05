Düzce Üniversitesi hastanesine aralık ayında 26 bin hasta başvurdu

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi Aralık ayı verilerine göre, Düzce Üniversite Hastanesine 26 bin 106 hasta başvuru yaptı.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Aralık ayı hasta giriş çıkış verilerini paylaştı. Buna göre hastaneye 20 bin 106’sı ayaktan 6 bin 881’i acil hasta olmak üzere toplam 26 bin 106 hasta başvuru yaptı. Aralık ayında bin 689’u yatan 786’sı günübirlik olmak üzere toplam 2 bin 475 kişi tedavi edildi. Araştırma hastanesine Sakarya, Zonguldak, İstanbul, Bolu, Ankara ve Kocaeli’den 5 bin 213 hasta başvurdu. Bu hastaların en yoğun geldiği Şehir ise yüzde 28 ile Zonguldak, yüzde 15 ile İstanbul ve yüzde 13 ile Sakarya oldu. 856’sı ameliyat, 442’si Endoskopik işlem olmak üzere toplam bin 298 işlem yapıldı. 108 doğum yapıldı. Bin 318 tıbbi onkoloji, 930 diyaliz hastasına bakıldı. 21 uyku tetkiki, 8 bin 687 Korona virüs testi yapıldı. Ayrıca, 377 anjiyo yapıldı.