Düzce Üniversitesi Hastanesinde büyük onarım başladı

Düzce Üniversitesi Hastanesi, hasta ve hasta yakınlarına daha kaliteli, güvenli ve modern bir ortamda sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla büyük bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin, artan hasta ihtiyacını karşılamak, Düzce ve bölgesine daha nitelikli sağlık hizmeti sunmak adına hasta katları ve çocuk acil servisinde yenileme çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından aktarılan bütçe çerçevesinde Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın ihalesinden sonra; müteahhit firma bakım, onarım ve deprem güçlendirme çalışmalarına başladı.

Elden geçirilecek

Sağlık hizmetini olabildiğince aksatmadan, etap etap ilerleyecek çalışmalar sonunda hasta katları ve çocuk acil servisinin fiziki olarak daha modern bir yapıya kavuşması planlanıyor. Her yıl binlerce hastaya hizmet veren Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde, beraberinde yapılacak deprem güçlendirmesi ile yaşanacak bir depremde can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi, afet durumlarında hayati öneme sahip olan sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması hedefleniyor. Deprem güçlendirmesinin ardından A’dan Z’ye elden geçirilecek olan hasta odaları ile vatandaşların daha konforlu bir şekilde tedavi hizmeti alarak taburcu olması sağlanacak.

İki ameliyathane odası daha yapılacak

Öte yandan büyük bakım onarım çerçevesinde hastane ameliyathanesine iki ek ameliyathane odası daha yapılacak. Bu ek ameliyathane odalarında tüm özellikli ameliyatlar tam donanımlı modern alanlarda gerçekleştirilecek. Hasta odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde sağlık hizmeti alacak olan tüm vatandaşlara en kaliteli ve güvenli hasta deneyimini yaşatmayı amaçlayan Düzce Üniversitesi Hastanesi; bakım, onarım ve güçlendirme sürecini mümkün olduğunca sağlık hizmetlerini kesintiye uğratmadan en kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.